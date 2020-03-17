حائل 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسرصدت "واس" التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المقاهي والمطاعم وقصور الأفراح والصالات الرياضية بمنطقة حائل بهدف حماية المرتادين والمتسوقين من المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كرونا وتنفيذاً للتعليمات الصادرة من الحكومة الرشيدة من منطلق حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين وتسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.وأوضح مالك أحد المقاهي عبد المحسن الباتع أن المقهى وجميع العاملين به حريصون على تنفيذ تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على سلامة قاصدي المقهى, مشيراً إلى التجاوب الكبير من الزبائن وتفهم الجميع للتدابير الاحترازية, مضيفاً أن الإجراءات التي اتخذها المقهى شملت منع الجلسات الداخلية وتفعيل الطلبات الخارجية وتوصيل الطلبات عبر سيارات المقهى, بالإضافة إلى توفير المعقمات والكمامات للعاملين بالمقهى.فيما نوه محمد المرمش مالك أحد المقاهي أيضاً بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة, مؤكداً أن العاملين بالمقهى التزموا بالتعليمات الصادرة من الصحة والأمانة والمتمثلة بالحرص على النظافة العامة وتقديم الطلبات الخارجية فقط .من جهته قدم ضبعان الضبعان مالك أحد المقاهي الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره, لافتاً النظر إلى أن المقهى اتخذ عدة تدابير وقائية تمثلت في استبدال أدوات التقديم بالورقيات والبدائل ذات الاستخدام الواحد.من جانبه أبان مالك أحد قصور الأفراح عبد العزيز اليعقوب أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم, مشيداً بالتجاوب الإيجابي من الجميع, حاثاً على ضرورة الاستجابة لتعليمات الجهات المعنية بشأن التصدّي لانتشار الأمراض المعدية خاصة في البيئة المزدحمة والمغلقة.فيما حث نواف الرفاع صاحب أحد المطاعم الزبائن على الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في سبيل مواجهة هذا الفيروس, مشيراً إلى أن المطعم اقتصر خدماته على تقديم الطلبات الخارجية فقط وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن وذلك للحد من انتشار الأمراض المعدية وخاصة مرض كورونا.في حين رأى عبد الله خلف الشمري صاحب أحد المنشآت الرياضية أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة - رعاها الله - تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين, مؤكداً حرصه على تنفيذ التعليمات الرامية إلى سلامة مرتادي الصالة وتجاوب الجميع مع هذا القرار بوعي تام.كما نوه المواطن محمد العقيل بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة الرشيدة وتطبيق معايير الوقاية للعاملين في المواقع العامة مثل استخدام الكمامات وتوفير المعقمات والمطهرات الصحية في جميع المواقع التجارية المفتوحة وتنظيم الحملات التوعوية والرقابية على الأنشطة التجارية.بدوره أكد المواطن حسن الجميل تجاوب الجميع مع التعليمات الصادرة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا ومنع مزاولة عدد من الأنشطة التجارية واقتصار تقديم بعض الخدمات على الطلبات الخارجية ومنع التجمعات في الأماكن العامة والمنتزهات والحدائق, داعياً الجميع في المنطقة إلى الالتزام بالتعليمات.// انتهى //18:17ت م0136