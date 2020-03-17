تبوك 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك كافة الإدارات المعنية بتقديم الخدمة للمواطنين والمواطنات والمقيمين و بذل الجهود لتنفيذ كل التعليمات والقرارات التي اتخذتها الدولة والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .وشدد سموه على أمانة المنطقة والجهات الأمنية على تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن كما وجهه سموه فرع وزارة التجارة والاستثمار لمتابعة الاسواق وتوفر كافة السلع وعدم رفع الأسعار ،مشيدا سموه بالجهود التي يبذلها منسوبو الشئون الصحية بالمنطقة والتأكيد على مواصلة العمل .كما أكد سموه على وكيل امارة المنطقة مواصلة العمل والرفع من مستوى التنسيق بين الجميع بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين ومنها تعزيز الخدمات التقنية التي يستطيع المواطن والمقيم الاستفادة منها من منزله .وأشار سموه إلى أن تفاعل المواطنين والمقيمين وتعاونهم والتزامهم مع ما يتم لا يقل أهمية عن ما يبذل من جهود سائلًا الله أن يحفظ الجميع ويقيهم الشرور والوباء ويديم على البلاد الخير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - .// انتهى //18:35ت م0138