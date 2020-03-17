إسلام آباد 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 212 حالة مؤكدة، بعد ظهور إصابات جديدة في إقليمي البنجاب والسند.وأفادت وزارة الخدمات الطبية الباكستانية في بيان اليوم بوجود 172 مصاباً في إقليم السند، و 15 مصاب في إقليم خيبر بختونخواه، و 10 مصابين في إقليم بلوشستان، و8 مصابين في إقليم البنجاب و5 مصابين في إقليم جيلجيت بلتستان، دون تسجيل أي إصابة في إقليم كشمير الحرة.من جانبها نفت وزيرة الصحة في حكومة إقليم البنجاب الدكتورة ياسمين راشد، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام اليوم عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في باكستان، موضحةً أن الشخص الذي توفى بأحد المستشفيات في مدينة لاهور ثبت أنه لم يكن مصاباً بفيروس كورونا.من جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة الباكستانية عن فتح مستشفياتها العسكرية وجميع المرافق الطبية التابعة لها أمام الشعب لتوفير الخدمات اللازمة للمصابين بفيروس كورونا.// انتهى //18:36ت م0139