القاهرة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأشاد رئيس لجنة "حقوق الإنسان العربية" بالجامعة العربية المستشار محمد الضاحي، بالتدابير التي اتخذتها الدول العربية لمنع انتشار فيروس "كورونا" ومكافحته، وذلك في سبيل حماية حق مواطنيها والمقيمين على أراضيها في الحياة والصحة.وأكد المستشار الضاحي في تصريح صحفي له اليوم، على أهمية أن تكون جميع التدابير المتخذة من جانب الدول العربية في مجال منع انتشار الفيروس متسقة مع معايير حقوق الإنسان، لا سيما وأن هذه المعايير تقدم إرشادات من شأنها تعزيز جهود التصدي لانتشار الفيروس، وأن يكون الحجر الصحي الذي يقيّد الحق في حرية التنقل متناسباً مع المخاطر وآمناً وضرورياً للغاية ومحدوداً زمنياً.وطالب المستشار الضاحي الدول العربية بضرورة الوفاء بواجبها في حماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً في مثل هذه الظروف كونها الأكثر عرضة لهذه العدوى، وبشكل خاص الأشخاص المرضى بالأمراض المزمنة، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والأشخاص المحرومين من حريتهم، وذوي الدخل المحدود وغيرهم.كما دعا الدول العربية إلى ضرورة أخذ التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتدابير منع انتشار الفيروس على حياة مواطنيها والمقيمين في أراضيها بعين الحسبان، وتوجيه سياساتها ومواردها للتخفيف من هذه التداعيات في ظل أزمة يتوقع أن تطول زمنياً.وشدد المستشار الضاحي على أهمية تكثيف الدول العربية لجهودها المبذولة في مجال توعية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وكذلك ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرها من أصحاب المصلحة والمعنيين، في هذه الجهود التوعوية لمنع انتشار الفيروس والوقاية منه.وناشد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية في ختام تصريحاته المجتمع الدولي بضرورة تطوير إستراتيجية عالمية وإقليمية ووطنية للاستجابة للتحديات والأزمات العالمية تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتساهم في إعمالها، ومن أهمها الأزمات الصحية الطارئة .// انتهى //18:37ت م0140