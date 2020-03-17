القاهرة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باختطاف سبع مديرات مدارس في العاصمة اليمنية صنعاء واقتيادهن إلى جهةٍ مجهولة، محملاً تلك الميليشيا الانقلابية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة غير الإنسانية وعن سلامة مديرات المدارس المختطفات.وأكد الدكتور السلمي في بيان له اليوم، رفضه القاطع للأعمال الإرهابية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين اليمنيين والمؤسسات المدنية وسرقة ونهب المساعدات الإنسانية، واقتحام المدارس، والاختطاف والتنكيل الذي تُمارسه الميليشيات الحوثية خاصةً بحق المرأة اليمنية، ويُعد كل ذلك انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، بالتحرك الفوري والعاجل لإطلاق سراح مديرات المدارس المختطفات، وإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن اقتحام المنشآت المدنية والقيام بهذه الأعمال الإرهابية التي تروع المدنيين.وشدد الدكتور السلمي على وقوف البرلمان العربي مع الشعب اليمني ودعم الشرعية اليمنية لتحقيق الأمـن والاسـتقرار وضمان وحـدة اليمن.// انتهى //18:37ت م0141