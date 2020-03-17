مانيلا 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم " حالة الكوارث" في البلاد لمساعدة الوحدات الحكومية تطبيق الاغلاق الذي يهدف لاحتواء تفشي فيروس كورونا.وتتيح حالة الكوارث التي سيتم تطبيقها لمدة ستة أشهر، للوحدات الحكومية تخصيص أموال ونشر الموارد بصورة أسرع لضمان "مواجهة حاسمة وعاجلة وملائمة للكوارث، واتخاذ إجراءات في الوقت المناسب للقضاء على تهديد فيروس كورونا".وكانت وزارة الصحة قد سجلت 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات 187 حالة، من بينهم 12 حالة وفاة. كما سجلت أربع حالات تعافت من الفيروس.وقد تم إغلاق جزيرة لوزون، التي يقطن بها أكثر من نصف عدد سكان الفلبين لمدة شهر، حيث تم تعليق المدارس والمواصلات العام والعمل في المكاتب العامة والخاصة وسيتم إلغاء الرحلات الجوية الدولية بعد يوم الخميس المقبل حتى منتصف أبريل المقبل.// انتهى //18:37ت م0142