هانوي 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة الفيتنامية اليوم أنها ستفرض حجراً صحياً إجبارياً على جميع الزوار من الولايات المتحدة وأوروبا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وسجلت فيتنام 61 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس تشمل زيادة من حالات قادمة من الخارج ولم تسجل أي حالات وفاة.وذكرت فيتنام في وقت سابق اليوم أنها ستعلق إصدار تأشيرات دخول جديدة لكل الأجانب.// انتهى //18:37ت م0143