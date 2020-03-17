الكويت 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم, اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم.وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعيات تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأفاد بيان صحفي لوزارة الخارجية الكويتية بأن وزير الخارجية نقل خلال الاتصال توجيهات صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتقديم الدعم للعراق لمواجهة تفشي هذا الوباء عبر منظمة الصحة العالمية وأجهزتها المتخصصة متمنياً للشعب العراقي السلامة وتجاوز هذه الأوضاع.من جانبه أعرب وزير خارجية العراق عن شكر وتقدير بلاده قيادة وشعباً للبادرة الإنسانية التي تقدمت بها الكويت.// انتهى //18:37ت م0144