بغداد 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأوقفت العراق جميع الرحلات الداخلية والخارجية للخطوط الجوية العراقية, في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس "كورونا".وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان صحفي بأنه, تم بدءاًمن اليوم ولغاية الثلاثاء المقبل, إيقاف جميع رحلات الخطوط الجوية العراقية لجميع القطاعات الداخلية والخارجية تحسبا من انتشار فيروس "كورونا".// انتهى //19:42ت م0165