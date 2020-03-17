عام / وقف جميع الرحلات الداخلية والخارجية للخطوط الجوية العراقية لأسبوع تحسبًا من انتشار فيروس "كورونا"
الثلاثاء 1441/7/22 هـ الموافق 2020/03/17 م واس
بغداد 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس
أوقفت العراق جميع الرحلات الداخلية والخارجية للخطوط الجوية العراقية, في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس "كورونا".
وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان صحفي بأنه, تم بدءاًمن اليوم ولغاية الثلاثاء المقبل, إيقاف جميع رحلات الخطوط الجوية العراقية لجميع القطاعات الداخلية والخارجية تحسبا من انتشار فيروس "كورونا".
// انتهى //
19:42ت م
0165