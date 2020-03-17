بيروت 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في لبنان إلى 120 حالة بعد تسجل 11 حالة .وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن الحالات التي تمَّ تشخيصها أمس أكدت تسجيل 11 حالة إصابة جديدة , مشيرةً إلى تسجيل حالتي شفاء تام، بعد التأكد من فحص الوباء السلبي لهما مرتين متتاليتين خلال 48 ساعة".وأكدت الوزارة متابعة تقصي الحالات المشتبه بإصابتها مع تحديد ومتابعة المخالطين، إضافة إلى متابعة القادمين من البلدان التي تشهد انتشار الفيروس.// انتهى //19:42ت م0166