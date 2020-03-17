القاهرة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسسلم وزير الخارجية المصري سامح شكرى اليوم، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس البوروندي بيير نيكرونزيزا تتعلق بتطورات ملف سد النهضة.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان اليوم، أن وزير الخارجية سلم الرسالة إلى الرئيس البوروندي خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم، إضافة إلى بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.// انتهى //19:42ت م0167