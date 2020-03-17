عمّان 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أنها لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين أو في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن.وأوضح الناطق الإعلامي باسم المفوضية محمد حواري أن التنقل في مخيمات اللاجئين سيكون محدودا حاليًا بسبب الاحتياطات لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا استمرار عمل المفوضية في تلبية جميع احتياجات الحماية العاجلة والخدمات الأساسية مثل المستشفيات والعيادات والمواد التموينية.ودعا إلى إدراج اللاجئين في خطط الاستجابة الصحية الوطنية الأردنية، مشيرا إلى أنه في حال ظهرت أعراض الفيروس على أحد اللاجئين فسيتم إحالته إلى المستشفيات الحكومية المختصة، إضافة إلى أن جميع العيادات الطبية داخل المخيمات مهيئة لتعامل مع هكذا ظروف.// انتهى //19:43ت م0168