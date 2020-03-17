نواكشوط 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسقررت الحكومة الموريتانية اتخاذ عدد من الإجراءات لتفادي مخاطر سفن الصيد العائدة من أوروبا للصيد في مياهها الإقليمية، وذلك في إطار الوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد.وكانت وزارة الصيد الموريتانية قد أصدرت في وقت سابق تعليمات للسفن العائدة من أوروبا بناء على اتفاقية الصيد بين الجانبين بعدم الرسو في الموانئ الموريتانية، أو حمل أي مواطن موريتاني خلال 14 يومًا من رسوها في المياه الإقليمية الموريتانية.// انتهى //19:43ت م0169