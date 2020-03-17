سكاكا 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسدشن مدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع، البوابة الإلكترونية للعمل عن بعد لمنسوبي الجامعة ومنسوباتها، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجامعة تماشياً مع القرار الصادر من الدولة بتعليق الحضور لمقر العمل لمدة 16 يوماً للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات والاتصالات الدكتور ماجد بن احمد الفياض، إن البوابة تشمل العديد من الخدمات الإلكترونية التي تضمن استمرار العمل وعدم تعطيل أعمال اللجان الدائمة ومجالس الكليات والأقسام وجميع المعاملات اليومية في الجامعة.وبين أن البوابة تخدم التعاملات الإلكترونية ( تيسير)، والخدمات الإلكترونية، والدعم الفني، والاجتماعات عن بعد، ومحاضر الاجتماعات الإلكترونية، وحفظ ومشاركة الملفات، وإنشاء وتعديل المستندات والتواصل مع مسؤول، وطلب معاودة الاتصال، والمحادثة الفورية.// انتهى //19:44ت م0171