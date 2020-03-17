سياسي / سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند

الثلاثاء 1441/7/22 هـ الموافق 2020/03/17 م واس
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الرياض 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
‏وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية ‏لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.
وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال قيام المملكة ‏بالتنسيق لتعاون دولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية وذلك في إطار مجموعة العشرين التي ترأسها هذا العام.
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19:54ت م
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