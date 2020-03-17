الرياض 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.‏وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية ‏لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال قيام المملكة ‏بالتنسيق لتعاون دولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية وذلك في إطار مجموعة العشرين التي ترأسها هذا العام.// انتهى //19:54ت م0172