جنيف 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية عن إبلاغ ٤ دول جديدة بأولى حالات إصابات بفيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ خلال الساعات ال٢٤ الماضية ، وهي أوزبكستان والأوروجواي ورواندا وسيشيل.وأوضحت المنظمة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة والوفاة بالفيروس خارج الصين تخطت عددها داخل الصين.وأبانت المنظمة أن عدد الإصابات بلغ حول العالم ١٦٧٥١٥ إصابة ، منها ٨١٠٧٧ داخل الصين، و ٨٦٤٣٨ خارج الصين في ١٥٠ دولة ، كما بلغت أعداد الوفيات بالفيروس حول العالم ٦٦٠٦ حالة وفاة ، بينها ٣٢١٨ حالة وفاة في الصين ، و٣٣٨٨ حالة وفاة خارج الصين .وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية والغرفة التجارية العالمية بياناً مشتركاً موجهاً للقطاع الخاص من أجل اتخاذ إجراءات للتصدي لوباء كوفيد ١٩ ، وأن تقوم مؤسسات الأعمال بضمان سلامة وحماية موظفيها وزبائنها ، والمساهمة في إنتاج وتوزيع الإمدادات الضرورية للمجتمعات المحلية، ووضع الخطط لمواصلة الأعمال في حالة الطوارئ دون انتقال العدوى، ودعم مجتمع الأعمال والشركات لجهود الحكومات في الاستجابة الوطنية بما في ذلك تقديم التبرعات.// انتهى //19:58ت م0173