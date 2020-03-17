بيروت 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تراجع بنسبة 1.44% أي ما يعادل 4 نقاط، ليغلق عند مستوى 612.59 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 207 آلاف 220 سهماً، بقيمة 1 مليون و563 ألفاً و500 دولار أمريكي، نفّذت خلال 24 صفقة.كما تراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و68 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 6 ملايين و156 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:58ت م0174