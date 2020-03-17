جنيف 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسدعت منظمة الصحة العالمية اليوم لاتخاذ إجراءات عاجلة وعنيفة لمواجهة فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ في منطقة جنوب شرق آسيا.وأكد المدير الإقليمي لمنطقة جنوب شرق آسيا الدكتور بونام خيترابال سينغ، أن هناك حاجة عاجلة لتكثيف جهود الاحتواء، وقد أكدت ٨ بلدان من مجموع ١١ دولة في منطقة جنوب شرق آسيا إصابات بالفيروس ، حيث يوجد في تايلاند ١٧٧ حالة مؤكدة ، وفِي إندونيسيا ١٣٤ حالة ، والهند ١٢٥ ، وسريلانكا ١٩ ، وجزر المالديف ١٣ اصابة ، وبنجلاديش ٥ وحالة واحدة في كل من نيبال وبوتان .ودعا سينغ إلى تكثيف الجهود للكشف عن حالات الإصابة ومن اتصلوا بها وتتبعهم وعزلهم، وتوجيه الاستجابة لإبطاء انتقال العدوى ووضع حد لتفشي المرض، كما نحتاج لآلية طوارئ واسعة ، وتفعيل شبكة من المرافق الصحية والمستشفيات للفرز وتجنب الاكتظاظ وقت الطفرة، واختبار جميع الحالات المشتبه فيها، والاستعداد للاستجابة مع التطورات لوقف العدوى في أسرع وقت .//انتهي//20:02ت م0176