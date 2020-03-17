الرياض 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن تأجيل الجمعية العمومية العادية السادسة عشرة، والذي كان مقرراً له أن يكون في 31 مارس 2020 في الرياض، حتى إشعار آخر.ونوهت الهيئة إلى أن التأجيل يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.وسارعت الهيئة السعودية للمهندسين بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، تماشياً مع الخطوات الإيجابية التي تقوم بها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث قررت في البداية وقف استقبال المراجعين في مقر الهيئة، وانتقال كافة خدماتها إلى منصات الخدمات الإلكترونية إضافة لمنصات التواصل الاجتماعي.وأوضحت الهيئة أن في إطار خططها الإستراتيجية أتاحت العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها من خلال منصاتها الرقمية، مشيرةً إلى أن تلك الخدمات تتمثل في الاعتماد المهني، وتجديد العضوية، وإصدار وتجديد التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، والاستفسار عن الخدمات والمعاملات، وطلبات الاستقدام، تدقيق وطباعة الشهادات، والتسجيل في الدورات، وإصدار واستلام الوثائق.كما بينت الهيئة أنه يمكن الاستفادة أيضاً من خدمات الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق هيئة المهندسين، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الرقم الموحد (920020820).وقد أعلنت الهيئة في وقت سابق ، أن 31 مارس الجاري موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي السادس عشر، في الرياض والبنود التي ستناقش في الاجتماع.// انتهى//21:23ت م0186