الباحة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأصدرت جامعة الباحة ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات أمس, إحصائية بتقديم 732 محاضرة افتراضية، حيث بلغ عدد مرات الدخول والاستفادة منها من قبل طلبة الجامعة أكثر من 37000 ألف طالب وطالبة.وأكدت الجامعة أنها وضعت بتوجيه ومتابعة من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ، خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج رافد لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات من جميع منسوبي الجامعة صباحاً ومساءً طوال أيام الأسبوع، إضافةً لتنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلةً إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل مبسط، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي لجميع مقررات الجامعة.// انتهى //21:28ت م0187