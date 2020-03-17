واشنطن 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسفرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب، على خلفية الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ سنوات.وكانت الوزارة قد فرضت عقوبات على 16 من الأفراد والكيانات المرتبطة بإدارة الأسد في العام الماضي.وبموجب تلك العقوبات حُظر الدعم المادي لنظام الأسد، بما في ذلك شحنات النفط إلى الموانئ التي يسيطر عليها النظام ، فضلاً عن الدعم المادي للجماعات المصنفة كجماعات إرهابية من قبل الولايات المتحدة.// انتهى //21:35ت م0189