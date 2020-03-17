عـدن 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بشدة قصف مرتزقة إيران مليشيا الإرهاب الحوثية حارة السلام أحد إحياء محافظة مأرب المكتظة بالسكان بصاروخ باليستي, والذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء وباعة متجولون.وأشار وزير الاعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// إلى أن هذا الهجوم يؤكد استهداف المليشيا الحوثية المتعمد لحياة المدنيين من سكان المدينة والنازحين إليها من المحافظات الأخرى, لافتاً إلى ‏أن استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على جرائم وانتهاكات المليشيا الحوثية اليومية بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية يثير علامات استفهام، ويشكك في مصداقيتها لدعم استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب والتصدي للمشروع التوسعي الإيراني والجماعات الإرهابية وعلى رأسها المليشيا الحوثية.// انتهى //21:43ت م0190