سياسي / عريقات: يؤكد على التمسك بمبادرة السلام العربية
الثلاثاء 1441/7/22 هـ الموافق 2020/03/17 م واس
رام الله 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، التمسك بمبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
جاءت تصريحات عريقات خلال لقاءه ، اليوم مع سفير المغرب، عميد السلك الدبلوماسي محمد الحمزاوي، وسفير تونس الحبيب بن فرح، وسفير الأردن محمد أبو وندي، وسفير مصر عصام عاشور.
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21:46ت م
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