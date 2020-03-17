رام الله 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، التمسك بمبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.جاءت تصريحات عريقات خلال لقاءه ، اليوم مع سفير المغرب، عميد السلك الدبلوماسي محمد الحمزاوي، وسفير تونس الحبيب بن فرح، وسفير الأردن محمد أبو وندي، وسفير مصر عصام عاشور.//انتهى //21:46ت م0191