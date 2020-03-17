الأمم المتحدة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة 76 لاجئاً إثيوبياً إلى ديارهم من مخيم كاكوما في كينيا أواخر الشهر الماضي، مبينة أن هذا يمثل أول برنامج رئيس للعودة الطوعية للاجئين الإثيوبيين في البلاد.وأفادت المفوضية أن هذا الجهد يأتي بدعم منها ومن حكومتي إثيوبيا وكينيا، وهو جزء من الاتجاه المتزايد لآلاف اللاجئين الإثيوبيين في المنطقة الذين يختارون طوعاً العودة إلى بلادهم، في أعقاب التطورات الأخيرة.وأوضحت المفوضية أنها تقدم للعائدين حزمة لمساعدتهم على الاندماج من خلال مساعدات نقدية تتضمن بدل مواصلات لضمان قدرتهم على السفر إلى أماكنهم الأصلية، مشيرةً إلى أن العودة تعد علامة فارقة في السعي إلى إيجاد حلول لإحدى حالات اللجوء المطول في إفريقيا، في أعقاب عودة سابقة إلى الوطن في يونيو 2019 حيث تمت مساعدة 94 لاجئاً إثيوبياً على العودة إلى الوطن من السودان.// انتهى //21:55ت م0193