عام / شرطة مكة المكرمة : دوريات الأمن بمحافظة جدة تباشر بلاغاً عن مقيمة عربية تعاني من اعتلالات نفسية
الثلاثاء 1441/7/22 هـ الموافق 2020/03/17 م واس
مكة المكرمة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس
أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، أنهُ بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، وتظهر فيه امرأة بحالة غير طبيعية في أحد الطرق العامة بمحافظة جدة ، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً بهذا الشأن ، واتضح أنها مقيمة عربية في العقد الرابع من العمر ، وتعاني من اعتلالات نفسية، وعدم صحة ما تم تداوله بأنها مصابة بفيروس كورونا ، وبمباشرة الهلال الأحمر والفريق الطبي للحالة تم إعطاؤها العلاج اللازم، مؤكدا عدم الحاجة لنقلها للمستشفى .
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