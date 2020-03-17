ينبع 22رجب 1441هت الموافق 71مارس 2020م واسكثفت بلدية محافظة العيص جهودها الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد.وأوضح رئيس بلدية العيص غازي بن سلامة الرحيلي أن البلدية قامت بالعديد من الجهود منها تعليق الحضور لمقر العمل مع تفعيل العمل عن بعد والتنسيق على استمرارية العمل من قبل الأقسام التي لها ارتباط مباشر بالصحة العامة ، كما قامت البلدية بإغلاق صوالين الحلاقة والمشاغل النسائية وإغلاق الحدائق والمنتزهات ومنع تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي وكذلك منع تقديم الطعام داخل المطاعم .// انتهى //23:03ت م0214