بروكسل 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأطلقت المفوضية الأوروبية في بروكسل لجنة استشارية حول تفتشي وباء كورونا المستجد وسبل الرد عليه.وتتألف من علماء الأوبئة وعلماء الفيروسات من الدول الأعضاء المختلفة لصياغة المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن تدابير إدارة المخاطر القائمة على العلم والمنسقة.وسيترأس هذه اللجنة التي أنشئت بعد تفويض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لين ، وتشترك في رئاستها ستيلا كيرياكيديس ، مفوضة الصحة وسلامة الأغذية.وقالت رئيسة المفوضية فون دير لين في بيان: إن "فيروس كورونا المستجد يغير حياة الناس والمجتمعات بسرعة ويتعين على جميع الحكومات اتخاذ قرارات مستنيرة ومناسبة كل يوم، وهذا هو السبب في أن الخبرة العلمية والمشورة الجيدة هي الآن أكثر قيمة على الإطلاق".// انتهى //23:08ت م0216