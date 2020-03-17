واشنطن 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الدفاع الأميركية " البنتاغون " اليوم، أن عدد الذين يحملون فيروس "كوفيد-19" لديها، وصل إلى 52 عنصراً.وأوضحت الوزارة أن هناك 42 عنصراً من القوات المسلحة الأمريكية قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عشرة موظفين مدنيين يعملون بالوزارة.ولفت البنتاغون الانتباه إلى أن عدد المصابين من أفراد عائلات الموظفين وصل إلى 17 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة خمسة متقاعدين آخرين.وكشفت الوزارة أن لديها 14 مختبراً صحيًا تعمل على فحوصات فيروس كورونا المستجد أو كما يعرف بـ "كوفيد-19"، بالإضافة إلى توفير الوزارة نحو 14 ألف و 500 جهاز تحليلي للفيروس.وأعلنت الوزارة أيضاً وجود نحو أربعة آلاف و263 سريراً لفحص الفيروس، بجانب إجرائها فحوصات على 495 موظفاً عسكرياً ومدنيًا حتى يوم 16 مارس.// انتهى //23:20ت م0219