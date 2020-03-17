الجزائر 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم عن تدابير مشددة جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في الجزائر.وقال تبون في كلمة للشعب الجزائري بثه التلفزيون الرسمي أنه نظراً للوضع الخطير الذي يمر به العالم وبلادنا بسبب انتشار فيروس كورونا قررنا جملة من التدابير التي من شأنها أن تحد من مخاطره على شعبنا ووطننا، مقرراً الغلق الفوري للحدود البرية مع دول الجوار، والتعليق الفوري لجميع الرحلات الجوية والبحرية من وإلى الجزائر ما عدا طائرات نقل البضائع والشحن الجوي.// انتهى //23:23ت م0222