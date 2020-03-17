وادي الدواسر22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسشرعت بلدية محافظة وادي الدواسر في تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث قامت بإغلاق ثلاث حدائق ، و48 صالون حلاقة ، و12 مشغلاً نسائياً ، ومركزين خاصة بتقديم خدمة المساج ، ومنع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة، واقتصار تقديم الخدمة على طلبات السيارات أو التوصيل فقط، كما كثفت من عمليات التطهير والتعقيم للأسواق والمرافق العامة ، ورش الحشرات ، وتركيب اللوحات التوعوية بالتعاون مع مستشفى المحافظة.وأوضح رئيس البلدية لأستاذ صالح بن جري السليس أن ذلك الإجراء يأتي ذلك ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة وفقاً لتوجيهات وزارة الشؤونالبلدية والقروية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد والحد من مخاطر انتشاره .ودعا رئيس البلدية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره من خلال الابتعاد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدينوالتقيد بالتعليمات، متمنياً السلامة للجميع .// انتهى //23:23ت م0223