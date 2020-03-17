أملج 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واستواصل بلدية محافظة أملج جهودها في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة لمكافحة فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم .وأوضح رئيس البلدية المهندس غازي محمد العتيبي أن البلدية نفذت العديد من الجولات الميدانية بالتعاون مع شرطة المحافظة للتأكد من تطبيق القرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة، حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية، كما واصلت أعمالها الرقابية الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية للتأكيد على توفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة.وأضاف المهندس العتيبي أن البلدية كثفت أعمالها في تعقيم الشوارع الرئيسة والأماكن العامة وحاويات النظافة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.ودعا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة الجميع في المملكة من خلال البعد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين والتواصل بشكل مباشر للتبليغ عن حالات الاشتباه، متمنية السلامةَ والصحةَ للجميع.// انتهى //23:26ت م0225