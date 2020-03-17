جدة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسصّرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، أن الجهات الأمنية في محافظة جدة ، تلقت عدداً من البلاغات عن قيام شخص مجهول بسكب مادة سائلة على مقابض المركبات المتوقفة في بعض الأحياء جنوب المحافظة ، وقد أسفرت إجراءات البحث والتحري - بتوفيق الله - من تحديد هويته والقبض عليه - وهو مواطن في العقد الرابع من العمر ، واتضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .// انتهى //23:30ت م0226