عام / القبض على مواطن يعاني من اعتلالات نفسية إثر قيامه بسكب مادة سائلة على مقابض المركبات في بعض أحياء جنوب جدة
الثلاثاء 1441/7/22 هـ الموافق 2020/03/17 م واس
جدة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس
صّرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، أن الجهات الأمنية في محافظة جدة ، تلقت عدداً من البلاغات عن قيام شخص مجهول بسكب مادة سائلة على مقابض المركبات المتوقفة في بعض الأحياء جنوب المحافظة ، وقد أسفرت إجراءات البحث والتحري - بتوفيق الله - من تحديد هويته والقبض عليه - وهو مواطن في العقد الرابع من العمر ، واتضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .
// انتهى //
23:30ت م
0226