عام / غرفة الطائف تعلق حضور موظفيها تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا
الثلاثاء 1441/7/22 هـ الموافق 2020/03/17 م واس
الطائف 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس
قررت غرفة الطائف تعليق الحضور لجميع منسوبيها للمقر الرئيسي وفروعها كافة بدءا من يوم أمس 16 مارس 2020، ولمدة 16 يوما، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وانطلاقاً من الحرص على سلامة الجميع.
وأكدت الغرفة على استمرارها في تقديم جميع خدماتها المتاحة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية : [https://taifchamber.org.sa%20)]https://taifchamber.org.sa))
التي تشمل التصديق على المعاملات وتجديد الاشتراكات وغيرها من الخدمات التي تقدمها الغرفة.
// انتهى//
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