الطائف 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسقررت غرفة الطائف تعليق الحضور لجميع منسوبيها للمقر الرئيسي وفروعها كافة بدءا من يوم أمس 16 مارس 2020، ولمدة 16 يوما، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وانطلاقاً من الحرص على سلامة الجميع.وأكدت الغرفة على استمرارها في تقديم جميع خدماتها المتاحة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية : [https://taifchamber.org.sa%20)]https://taifchamber.org.sa))التي تشمل التصديق على المعاملات وتجديد الاشتراكات وغيرها من الخدمات التي تقدمها الغرفة.// انتهى//23:32ت م0227