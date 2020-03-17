ينبع 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسعلقت غرفة ينبع الحضور لمقر العمل لجميع منسوبيها ابتداء من أمس حتى إشعار آخر مع استمرار تقديم خدماتها لمشتركيها بقسم الاشتراكات والتصاديق من العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة ينبع مراد بن على العروي أن هذا القرار يأتي تماشًيا مع الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الغرفة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.// انتهى //23:34ت م0228