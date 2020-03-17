الطائف 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واستواصل أمانة الطائف تطبيق ومراقبة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من خلال تفعيل العديد من المهام الرقابية والإشرافية والتنفيذية بأرجاء المدينة، وتجاوزت المهام المنجزة أكثر من 900 مهمة عمل بشكل يومي بفترات صباحية ومسائية.وأوضحت الأمانة أن المهام المنفذة شملت المحال التجارية والمتعلقة بالمستهلك والحدائق والمنتزهات والمراكز التجارية والتجمعات والفعاليات الترفيهية وأسواق النفع العام وغيرها من الأنشطة التي تمس صحة المستهلك أو التي يكثر بها الزوار .وبينت أنها نفذت جولات ميدانية مخصصة على الأنشطة التجارية كافة والأنشطة الغذائية المتعلقة بالمستهلك للتوعية بالإجراءات التي يجب اتخاذها والممارسات التي يجب الحذر منها ومراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي أوصت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى إغلاق المقاهي ومنع تقديم الشيش والمعسلات، مشيرة إلى أن الحملات الرقابية شملت أكثر من 2500 محل، حيث تم تطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة بحق المخالفين.وأوضحت أمانة الطائف أنها قامت بتعقيم دورات المياه العامة بالحدائق والمنتزهات والمسطحات الخضراء وبالشوارع الرئيسة، كما نفذت برنامجاً مخصصاً لتعقيم ورش المنتزهات والحدائق والمداخل والمخارج ومواقع ألعاب الأطفال والألعاب الرياضية والمماشي والجلسات والمظلات والساحات البلدية والمرافق البلدية المختلفة تعزيزاً للجهود الرامية لمكافحة الفيروس وتركيب أجهزة لتعقيم اليدين في مكاتب الأمانة والبلديات ودعم دورات المياه بمواد التعقيم اللازمة، كما ألزمت المجمعات التجارية والأسواق بضرورة إغلاق مواقع ألعاب الأطفال وإيقاف الأنشطة الترفيهية تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية.// انتهى //23:43ت م0230