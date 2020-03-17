رفحاء 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واستواصل بلدية محافظة رفحاء ممثلة بقسم صحة البيئة الجولات الميدانية الرقابية المكثفة، حيث نفذت اليوم جولات على المسالخ للتأكد من الالتزام التام بالاشتراطات الخاصة بعمليات الذبح والسلخ والنظافة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين واتخاذ كافة الاحترازات للمحافظة على الصحة العامة.كما كثفت الرقابة على المطاعم بأنواعها وألزمتها باقتصار تقديم الخدمة على طلبات السيارات والتوصيل فقط ومنع الأكل والشرب بداخلها، تجاوباً مع التعليمات الصادرة للحدّ من تفشي فيروس كورونا.// انتهى //23:44ت م0231