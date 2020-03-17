الرباط 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسوجه العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم بوضع المراكز الطبية العسكرية المجهزة بمختلف جهات المملكة المغربية، رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة.وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس وخلال جلسة العمل التي عقدها مع مسؤولين حكوميين وعسكريين لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا، أكد أن هذا الإجراء يأتي لتعزيز الإجراءات الوقائية غير المسبوقة التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف الحد من انتشار الوباء، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.كما طلب ملك المملكة المغربية من رئيس الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك، إضافة إلى السهر على ضمان تزويد الأسواق بجميع المواد الغذائية والاستهلاكية، وبمواد التطهير والتعقيم، بصفة منتظمة ومتواصلة، ومحاربة مختلف أشكال الاحتكار والزيادة في الأسعار.//انتهى//23:45ت م0232