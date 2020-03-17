ينبع 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسكثفت بلدية ينبع النخل جهودها الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا , حيث قامت بإغلاق صوالين الحلاقة ومشاغل التجميل النسائية وجميع الملاعب الرياضية والحدائق والمنتزهات, كما ألزمت المطاعم باقتصار تقديم الخدمة على الطلبات الخارجية والتوصيل فقط ومنع الجلوس داخل المطاعم, كما قامت صحة البئية بالبلدية بتكثيف أعمال الغسيل والتعقيم بساحات سوق الخضار, ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس .وأشار رئيس البلدية عبدالله بن محمد سرور إلى أن البلدية تسعد بخدمة الجميع عن طريق منصة البلاغات الموحدة 940 وموقع البلدية على منصة التواصل الاجتماعي توتير.// انتهى //23:53ت م0233