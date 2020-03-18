تونس 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم عن حظر التجول في كامل أنحاء البلاد، من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً بداية من يوم غد.وحث سعيّد في كلمة له عبر التلفزيون الحكومي التونسي المواطنين على الالتزام بحظر التجول والانصياع لقرارات الحكومة، مشيراً إلى أنه كلف قوات الجيش والأمن بالحرص على تطبيق هذا القرار الذي يندرج في سياق التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات التونسية للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //00:30ت م0239