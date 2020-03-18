سكاكا 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان على الإدارات المعنية بالأمانة وجميع البلديات التابعة بتهيئة مساحات مناسبة لإقامة صلاة الجنازة داخل المقابر قبل الدفن، ‏كما وجه بضرورة التأكيد على مغاسل الموتى في المساجد المخصصة باستقبال وتجهيز الجنائز خلال فترة سريان قرار إيقاف الصلوات الخمس بجميع المساجد والجوامع، بشرط أن لا يكون هناك كثافة بشرية في المغاسل، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.جاء ذلك بناءً على قرار هيئة كبار العلماء بشأن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان باستثناء الحرمين الشريفين ، وعدم إغلاق مغاسل الموتى، مع بقاء المساجد والجوامع مغلقة وأن تكون صلاة الجنائز في المقابر وتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل بتنفيذ ذلك .//انتهى//01:01ت م0242