سكاكا 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأكدت رئيسة لجنة شؤون الأسرة بمنطقة الجوف الدكتورة وفاء بنت فاهد السرحاني أهمية وعي جميع أفراد الأسرة بضرورة اتباع التعليمات والتدابير والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحماية فئات المجتمع.وقالت في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن الوعي والتثقيف يجب أن ينطلق من الأسرة بتوعية أفرادها بضرورة تطبيق التدابير التي أقرتها الدولة وأوصت بها الجهات ذات العلاقة والمعنية بتوعية وتثقيف المجتمع بمخاطر هذا الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه " جائحة " وهي الانتشار العالمي لمرض جديد يشمل العديد من الدول.ونوهت السرحاني بما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية لحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها ، فالواجب على المجتمع التقيد بتطبيق تلك الإجراءات للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا .كما أشادت السرحاني بجهود الإدارات الحكومية بمنطقة الجوف وسرعة تجاوبها ومتابعتها لتطبيق تلك الإجراءات، بقيادة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ، والعمل الدؤوب من قبل الجميع لزيادة الوعي واتباع التعليمات الخاصة لمكافحة تفشي الفيروس .//انتهى//01:02ت م0243