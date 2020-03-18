الرياض 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واستفقد معالي وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر مساء اليوم ، محطة قطار الرياض، ويرفقه الرئيس التنفيذيلشركة"سار" الدكتور بشار بن خالد المالك وعدد من القيادات التنفيذية.وخلال الجولة اطمأن معالي الجاسر على جاهزية المحطة ومرافقها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، عبر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، وبما يتوافق مع الجهود المبذولة للدولة والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى للقيادة الرشيدة.وأطّلع معالي الجاسر على الإجراءات المتخذة من قبل الشركة لحماية العاملين بالمحطة وضمان سلامة الركاب عبر تطبيق الإجراءات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية بما يحقق رفع الوعي تجاه طرق الوقاية من الفيروس ومكافحته.كما تفقد معالي وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" برفقة الرئيس التنفيذي لسار، عددا من عربات القطار واستمع لشرح مبسط عن آلية تعقيم القطار بما يحقق أعلى السلامة للركاب.// انتهى //02:06ت م0246