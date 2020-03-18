مكة المكرمة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسجندت بلدية خليص ٢٠٠ موظف تساندهم ٤٠ آلية لتنفيذ خطة بلدية خليص لمكافحة فيروس كورونا بمتابعة من محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي وإشراف رئيس البلدية المهندس عماد الصبحي تركز على تكثيف التعقيم والرش ومتابعة المحلات التجارية وإغلاق جميع الحدائق والملاعب وصوالين الحلاقة والصوالين النسائية وذلك تماشيا مع التعليمات المبلغة من الجهات المختصة.وطالب رئيس البلدية المهندس عماد الصبحي المواطنين بالتعاون مع البلدية وخاصة في هذه المرحلة التي تحتاج إلى تكاتف المواطنين والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مؤكدا أن البلدية تسعى جاهدة مع الجهات الأخرى لتطبيق جميع التعليمات سائلا المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي وشعبنا الكريم من كل سوء وأن يصرف هذا الوباء عن هذه البلاد الطاهرة.وبين أن بلدية خليص تستمر في منع التجمعات في الأماكن العامة والمفتوحة ولمغلقهما فيها الحدائق والأنشطة والمنتزهات البرية ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة أيدها الله لمنع انتشار فيروس كورونا وتحقيق السلامة للجميع لافتا النظر إلى أن البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة نفذت جولات ميدانية رقابية على المطاعم ومطاعم الوجبات السريعة لتطبيق الاشتراطات الصحية وتوعية العاملين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وأغلقت كافة صوالين الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بالمحافظة، موضحا أن البلدية تستقبل أي ملاحظه أو اتصال من قبل المواطنين على وسائل التواصل التي حددتها البلدية للأهالي لتقديم كل سبل المساعدة على مدار الساعة.// انتهى //02:37ت م0248