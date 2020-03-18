نيويورك 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأعلنت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن اتخاذ عدة خطوات مؤقتة لتعليق مغادرة اللاجئين المعاد توطينهم، وأنه سيتم تطبيقه فقط طالما أنه ما يزال ضروريا.وأوضحت الوكالتان أنه نظرا لخفض البلدان نسبة الدخول إلى أراضيها بشكل حاد بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا والقيود المفروضة على السفر الدولي جوا، إلى جانب إيقاف بعض الدول وصول الوافدين المعاد توطينهم نظرا لوضعهم الصحي العام، تم اتخاذ تلك الإجراءات.وأكدت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن سريان مفعول التعليق سيبدأ في غضون الأيام القليلة القادمة في وقت تحاول فيه الوكالتان إيصال هؤلاء اللاجئين الذين سبق لهم أن أكملوا جميع الإجراءات الرسمية إلى وجهاتهم المقصودة.وأعربت مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن قلقهما من أن السفر الدولي يمكن أن يزيد من تعرض اللاجئين للفيروس، مناشدتان الدول التي تعمل بتنسيق وثيق معها لضمان استمرار هذه التحركات للحالات الطارئة الأكثر حرجا حيثما أمكن ذلك.وأبانت المنظمتان أنهما ستواصلان عملهما في البلدان المضيفة للاجئين، بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين، لضمان استمرار معالجة قضايا إعادة التوطين، مبديتان تطلعهما إلى استئناف السفر بشكل كامل لأغراض إعادة التوطين مع توخي الحذر وتوفر الدعم اللوجستي.// انتهى //03:03ت م0249