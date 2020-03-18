أبيدجان 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسوافق البنك الدولي على طلب الحصول على دعم بقيمة 342 مليون فرنك سيفا في حالات الطوارئ لدعم ساحل العاج في الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته عبر دعم مشروع الشراء الاستراتيجي وملاءمة مهارات التمويل والصحة.وعبرت مصادر بالبنك عن التزام المؤسسة المالية بمساعدة ساحل العاج على معالجة التحديات الصحية، مشيرة إلى أن المشروع يرمي إلى تسريع النطاق الوطني للتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الركائز الرئيسية للنظام الصحي العاجي.// انتهى //03:44ت م0252