كانبيرا 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم في مؤتمر صحفي بالعاصمة كانبيرا عن إجراءات أكثر تشددا لمواجهة وباء فيروس كورونا. وتشمل الإجراءات الجديدة الطلب من جميعالأستراليين بعدم السفر إلى الخارج وتحديث نصائح حظر السفر لتشمل العالم بأسره ومنع التجمعات في الهواء الطلق غير الضرورية التي تزيد عن 100 شخص بحد أقصى.وأوضح موريسون أن تلك القيود لا تنطبق على المدارس والمواصلات العامة وأماكن العمل الضرورية مثل الخدمات الصحية والطبية، وفي هذه الاستثناءات يجب على الأستراليين أن يمارسوا ما يعرف بالتباعد الاجتماعي، وهو الحفاظ على مسافة 1.5 أمتار بين كل شخص وآخر.وقال موريسون إن تلك هي المرة الأولى في تاريخ أستراليا التي يتم إصدار حظرا شاملا على جميع أنحاء العالم.// انتهى //04:03ت م0254