واشنطن 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 100 حالة وفاة، حسبما أفادت السلطات الصحية.وأحصي نصف هذه الوفيات في ولاية واشنطن الواقعة في شمال غرب البلاد، في حين سجّلت بولاية نيويورك 12 وفاة وولاية كاليفورنيا 11 وفاة ، وكانت الحصيلة السابقة للوفيات الناجمة عن الفيروس بلغت في الولايات المتحدة 94 وفاة.ومساء اليوم سجلت ولاية وست فرجينيا أول إصابة بالفيروس ليصبح المرض منتشرا في جميع الولايات الأمريكية.وأوضحت منسقة ملف مكافحة فيروس كورونا الفيدرالية ديبورا بيركس أنه جب على كل رئيس بلدية وحاكم التقيّد بالتوصيات الصادرة عن البيت الأبيض ورئيس الولايات المتحدة.// انتهى //04:16ت م0255