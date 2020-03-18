كانبيرا 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأصدر حاكم أستراليا العام الجنرال دايفيد هيرلي اليوم قرارا بإعلان "حالة طوارئ تتعلق بالأمن الحيوي البشري" في أستراليا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد كجزء من خطة وطنية للاستجابة لتفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.وبموجب هذا الإعلان، سيتم منح وزير الصحة الفيدرالي صلاحيات شاملة تتضمن فرض قيود على حركة الناس والبضائع من مكان إلى مكان، وقد تصل إلى حد منع تلك الحركة لو تطلب الأمر. كما يمكن للحكومة إخلاء بعض المناطق أو وضعها تحت الحجر الصحي طبقا لما تقدره.وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه لا يرغب في أن تسبب حالة الطوارئ أي شعور بالهلع لدى المواطنين مؤكدا أن هذه الصلاحيات موجودة في قانون الأمن الحيوي ليتم تفعيلها في أوقات استثنائية مثل التي نمر فيها حاليا.// انتهى //04:28ت م0257