الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء الهندأمير منطقة حائل يوجه بتنفيذ التعليمات بشأن كوروناأمير المدينة: احترازات المملكة حماية للعالم الإسلاميالمملكة آمنة غذائياً.. الوضع التمويني مطمئن«الغذاء والدواء» تطلق حملة توعوية ميدانيةإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض.. باستثناء الحرمين الشريفينالتحالف يحبط عملاً إرهابياً حوثياً جنوب البحر الأحمر«إغاثي الملك سلمان» يوزع مواد إيوائية في اليمن.. ويدعم عودة 88 لاجئاً صومالياًالعدل: إصدار 2288 وكالة عن بُعدرئيس الهلال الأحمر: كوادرنا في الخطوط الأمامية لمواجهة كوروناالطيران المدني: إجراءات وقائية إضافية في المطاراتتعاون مثمر وبنّاء بين مجلسي الصحة السعودي والخليجياستمرار التعقيم والتطهير في أرجاء المسجد النبويسبعة ملايين مستفيد من دروس الحرمين إلكترونياً"البلديات" تحشد إمكاناتها كافة للحد من انتشار كوروناالبرلمان العربي يدين اختطاف الحوثي مديرات مدارس«كورونا» يفتك بالشعب الأحــوازي.. بـــأمر الفـقيهلبنان.. مختطف حزبياً مديون مالياً موبوء صحياًتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقيةاستهداف جديد لقواعد عسكرية بالعراقدعوات في الكونغرس لمنع عمليات هدم بيوت الفلسطينيين// يتبع //06:06ت م0003