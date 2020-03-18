عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1441/7/23 هـ الموافق 2020/03/18 م واس
الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء الهند
أمير منطقة حائل يوجه بتنفيذ التعليمات بشأن كورونا
أمير المدينة: احترازات المملكة حماية للعالم الإسلامي
المملكة آمنة غذائياً.. الوضع التمويني مطمئن
«الغذاء والدواء» تطلق حملة توعوية ميدانية
إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض.. باستثناء الحرمين الشريفين
التحالف يحبط عملاً إرهابياً حوثياً جنوب البحر الأحمر
«إغاثي الملك سلمان» يوزع مواد إيوائية في اليمن.. ويدعم عودة 88 لاجئاً صومالياً
العدل: إصدار 2288 وكالة عن بُعد
رئيس الهلال الأحمر: كوادرنا في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا
الطيران المدني: إجراءات وقائية إضافية في المطارات
تعاون مثمر وبنّاء بين مجلسي الصحة السعودي والخليجي
استمرار التعقيم والتطهير في أرجاء المسجد النبوي
سبعة ملايين مستفيد من دروس الحرمين إلكترونياً
"البلديات" تحشد إمكاناتها كافة للحد من انتشار كورونا
البرلمان العربي يدين اختطاف الحوثي مديرات مدارس
«كورونا» يفتك بالشعب الأحــوازي.. بـــأمر الفـقيه
لبنان.. مختطف حزبياً مديون مالياً موبوء صحياً
تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية
استهداف جديد لقواعد عسكرية بالعراق
دعوات في الكونغرس لمنع عمليات هدم بيوت الفلسطينيين
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