عام / الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الأربعاء 1441/7/23 هـ الموافق 2020/03/18 م واس
المدينة المنورة 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع – ينبع ، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم .
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