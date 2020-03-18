المدينة المنورة 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية .وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع – ينبع ، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم .// انتهى //09:02ت م0014